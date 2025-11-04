No lei no! Lutto gigantesco nella musica | addio alla diva che ha fatto sognare intere generazioni

– Il panorama musicale internazionale piange la scomparsa di una delle voci più rappresentative e riconoscibili del rock americano. La cantante, nota per il suo timbro unico capace di unire forza e delicatezza, si è spenta all’età di 82 anni dopo una lunga lotta contro il cancro, lasciando un vuoto profondo tra colleghi e fan. . Addio a Donna Jean Godchaux. La notizia della sua morte, diffusa dal rappresentante legale Dennis McNally, ha rapidamente fatto il giro del mondo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

