Valentino ecco il luogo di Roma che lo stilista amava più di ogni altro non è quello che pensi

Valentino Garavani, scomparso all’età di 93 anni, è stato uno dei più grandi stilisti italiani. La sua vita e il suo lavoro sono stati profondamente legati a Roma, città che egli amava e che spesso ha rappresentato nei suoi capolavori. In questo articolo, esploreremo un aspetto meno noto della sua storia, svelando il luogo di Roma che Valentino considerava il suo preferito, diverso da ciò che ci si aspetterebbe.

Valentino Garavani ci ha lasciato all’età di 93 anni, e con lui sembra chiudersi un’epoca, ovvero quella dell’alta moda come sogno, rito e promessa di bellezza: ma nel racconto della sua vita c’è un dettaglio che torna sempre, ovvero la città di Roma. Non solo centro mondano delle passerelle e delle grandi serate, ma il luogo in cui aveva lasciato il suo cuore. Ma qual è il posto che amava più di ogni altro? Non è quello che ti aspetti. Addio a Valentino con Roma nel cuore: l’inizio di tutto (e l’addio più spettacolare). Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Valentino era nato a Voghera e aveva studiato a Parigi, ma è nella Capitale che la sua leggenda è diventata concreta: qui aprì il suo primo atelier, qui costruì un’estetica riconoscibile e assoluta, qui trasformò l’eleganza in una lingua universale.🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Paul Costelloe, lo stilista che amava Prato

Valentino: lo stilista che ha stregato HollywoodValentino è uno degli stilisti più riconosciuti a livello internazionale, noto per la sua eleganza sobria e senza tempo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Valentino, non solo la moda. Ecco le principesche "case" dello stilista scomparso tra palazzi, ville e castelli - Un patrimonio fatto di pietra, arte e paesaggio che, come le creazioni di Valentino, ha saputo attraversare il tempo senza perdere fascino ... affaritaliani.it