Valentino | lo stilista che ha stregato Hollywood

Valentino è uno degli stilisti più riconosciuti a livello internazionale, noto per la sua eleganza sobria e senza tempo. La sua influenza nel mondo della moda si è estesa anche al cinema e agli eventi di alto profilo, come dimostra l’iconico abito indossato da Julia Roberts agli Oscar del 2001. Una scelta di stile che ha lasciato un'impronta duratura nella storia della moda e dello spettacolo.

L'immagine è nella storia: Julia Roberts che sale sul palco degli Academy Awards nel 2001 per ritirare l'Oscar come Miglior Attrice, avvolta in un abito nero essenziale, attraversato da una grande V bianca inconfondibile. Una creazione Valentino che, in un colpo solo, ridefinisce il concetto di red carpet e suggella il legame storico tra Valentino Garavani e il cinema. Il rapporto dello stilista con Hollywood è stato profondo e duraturo. Fin dagli anni '70, il cinema riconosce in Valentino l'interprete perfetto di un'eleganza che parla di dive contemporanee. La prima a intuirlo è Liz Taylor, in simbiosi con la visione sontuosa e teatrale del couturier.

