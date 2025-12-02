Paul Costelloe lo stilista che amava Prato

C’era tanto anche dell’industria di Prato nello stilista irlandese Paul Costelloe (foto), la cui morte, a Londra, all’età di 80 anni è stata annunciata due giorni fa dalla famiglia. Talento e competenze celebrate in tutto il mondo, passato alla cronaca e alla storia come lo stilista di Lady Diana e suo personale amico. La sua ultima collezione risale al settembre scorso quando aveva lanciato la linea la primavera-estate 2026 in occasione della London Fashion Week. Costelloe era un’habitué della città laniera e nella sua carriera ha intrattenuto costanti rapporti con le aziende tessili. Tra queste, punti di riferimento sono stati Texmoda, Pontetorto, Bellandi, Caverni, Lineaesse, Pantex. 🔗 Leggi su Lanazione.it

