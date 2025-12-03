Dopo la rottura con Raoul Bova l' attrice spagnola avrebbe un nuovo amore lontano dal mondo dello spettacolo e molto riservato Tutto quello che c' è da sapere

Iodonna.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

P otrebbe esserci un nuovo amore nel cuore di Rocío Muñoz Morales. Dopo la turbolenta rottura con Raoul Bova, l’attrice starebbe frequentando una persona che per lei sarebbe diventata speciale, Vittorio Chini, lontano dal mondo dello spettacolo. Rocío Muñoz Morales: «Ho scelto il silenzio, ma non mi nascondo. Proteggo le mie figlie» X Vittorio Chini, ecco chi è il nuovo presunto amore di Rocío Muñoz Morales. Una foto della presunta nuova coppia è stata pubblicata dal settimanale Chi, che li ha immortalati in occasione della presentazione de La vita adesso, libro dell’attrice che racconta la storia di una donna che si rialza dopo un momento di difficoltà. 🔗 Leggi su Iodonna.it

