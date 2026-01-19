Valentino Garavani, figura iconica della moda italiana, ha recentemente lasciato il nostro mondo all’età di 93 anni. La sua carriera ha attraversato città come Roma, Parigi, New York e Milano, creando un percorso unico nel panorama internazionale. Tuttavia, in alcune occasioni, lo stilista ha scelto di evitare il cuore glamour di Milano, preferendo un approccio più sobrio e riservato. La sua figura resta un punto di riferimento nel mondo della moda.

Tutta Italia piange Valentino Garavani, che ci ha lasciato all’età di 93 anni e, con lui, sembra chiudersi un capitolo irripetibile della moda italiana: nella sua storia si intrecciano Roma e Parigi, ma anche New York e Milano, città simbolo del glamour mondiale. Eppure proprio con il capoluogo lombardo, Valentino avera con un rapporto meno scontato di quanto si creda. E, a volte, lo stilista ha preferito restarne ai margini, evitando il suo cuore più glamour. Valentino e Milano: quel rapporto difficile con una città mai veramente sua. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Milano è la capitale economica e mediatica della moda, ma Valentino non l’ha mai vissuta come il suo centro naturale.🔗 Leggi su Funweek.it

È morto lo stilista Valentino, addio all'”imperatore” della moda italianaÈ venuto a mancare all'età di 93 anni Valentino Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino, uno dei stilisti più influenti nel panorama della moda italiana.

Valentino, i media internazionali celebrano lo stilista: “Gigante della moda”La scomparsa di Valentino Garavani, celebre stilista italiano, a 93 anni, è stata riportata dai principali media internazionali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Valentino e Milano, il rapporto inatteso: perché lo stilista a volte evitava il cuore glamour della città - L’Italia piange Valentino Garavani, morto a 93 anni: tra Roma e Parigi, anche Milano: ma con la città aveva un rapporto inatteso. msn.com