Valentino come è morto | la caduta il declino naturale e l' addio nel riserbo totale

Valentino Garavani si è spento oggi, 19 gennaio 2026, nella sua residenza romana all'età di 93 anni. La sua morte, avvenuta per cause naturali, segna la fine di una lunga carriera nel mondo della moda. Con un percorso caratterizzato da successi e riconoscimenti, Valentino ha lasciato un’impronta indelebile nel settore, mantenendo un riserbo totale fino al suo addio.

Valentino Garavani si è spento oggi, 19 gennaio 2026, nella quiete della sua residenza romana. Il decesso è avvenuto per cause naturali all'età di 93 anni. Secondo le prime informazioni, non si è trattato di un evento improvviso o traumatico, ma di un lento e progressivo spegnimento delle funzioni vitali. Lo stilista è spirato nel sonno, in un momento di totale serenità, senza sofferenze acute. Il lungo recupero L'unico episodio clinico rilevante dell'ultimo quindicennio risale al 2011, quando una brutta caduta domestica gli provocò la rottura del femore. Quell'infortunio richiese un delicato intervento chirurgico e un lunghissimo periodo di riabilitazione.

Lo stilista Valentino Garavani, fondatore del marchio Valentino, è morto a 93 anni. «Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari», annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. - facebook.com facebook

ULTIM'ORA È morto Valentino Garavani Oggi, all’età di 93 anni, è morto Valentino Garavani, fondatore dell’omonimo marchio di alta moda, Valentino. x.com

