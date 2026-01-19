Valentino chi era lo stilista simbolo della moda italiana nel Mondo

Valentino Garavani, noto semplicemente come Valentino, è stato uno degli stilisti più influenti e riconosciuti nel panorama della moda italiana e internazionale. La sua carriera, caratterizzata da eleganza e raffinatezza, ha contribuito a definire l’immagine della moda italiana nel mondo. Oggi, si interrompe un’epoca: Valentino si è spento a Roma all’età di 93 anni, lasciando un’eredità duratura nel settore.

La moda dice addio al suo imperatore. Simbolo dell'eleganza italiana nel mondo, Valentino Garavani si è spento oggi a Roma, all'età di 93 anni, circondato dall'affetto dei suoi cari come reso noto dalla fondazione che porta il suo nome e quello di Giancarlo Giammetti, cofondatore della maison e collaboratore artistico dello stilista cui è stato sentimentalmente legato e amico e compagno fino alla fine. Attratto dalla moda fin da giovanissimo. Nato a Voghera l'11 maggio 1932, secondogenito, Valentino Garavani fu attratto dalla moda fin da giovanissimo, studiò tra Parigi e Milano fino alla vittoria di un concorso grazie al quale si trasferì a soli 17 anni nella capitale francese, lavorando come collaboratore della casa di moda di Jean Dessès e nell'atelier di Guy Laroche.

Lutto nel mondo della #moda. Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino, è morto all'età di 93 anni. Lo stilista, creatore dell'omonimo marchio, è scomparso a Roma, nella sua casa. L'annuncio è stato dato dalla Fondazione Valentino - facebook.com facebook

È morto #Valentino Garavani. Lo stilista e imprenditore italiano, che ha scritto la storia della moda italiana e mondiale a partire dagli anni '60, da tempo conduceva una vita riservata. A dare notizia della scomparsa è stata la sua fondazione. Aveva 93 anni x.com

