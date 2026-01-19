È morto Valentino addio all’ultimo imperatore della moda

Valentino Garavani, noto come l’ultimo imperatore della moda, è deceduto lunedì 19 gennaio nella sua abitazione a Roma. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca nel mondo del prêt-à-porter e dell’haute couture, lasciando un’eredità di eleganza e raffinatezza. Valentino, Valentino Garavani, ha rivoluzionato il panorama della moda internazionale con il suo stile inconfondibile e la sua influenza duratura.

Valentino Garavani si è spento nel pomeriggio di lunedì 19 gennaio nella sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari. Aveva 93 anni. L’annuncio è stato dato dalla Fondazione Valentino Garavani e da Giancarlo Giammetti, a lungo compagno dello stilista. Valentino, nato a Voghera nel 1932, aveva mosso i primi passi nel mondo della moda a Parigi, formandos negli atelier di Jean Dèsses e Guy Laroche. Tornato in Italia, ha aperto a Roma, in Via Condotti, il suo laboratorio di sartoria. La svolta nella sua carriera è stata nel 1962, a Palazzo Pitti. La camera ardente sarà allestita allo spazio PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, dalle 11 alle 18.🔗 Leggi su Bergamonews.it

