Un treno dell'alta velocità Madrid-Andalusia, coinvolto nell'incidente vicino a Cordova, appartiene alla società Iryo. Questo veicolo, originariamente assemblato in Italia, fa parte della flotta operata da Trenitalia. L'incidente evidenzia l'importanza della sicurezza e della qualità nella manutenzione dei mezzi ferroviari, indipendentemente dal paese di produzione.

Uno dei treni dell'alta velocità Madrid-Andalusia, coinvolti nell'incidente ferroviario avvenuto vicino Cordova è della società Iryo. Si tratta del secondo operatore dell'alta velocità in Spagna, società controllata al 51% da Trenitalia.

Treni deragliati in Spagna, “tra le ipotesi un giunto saltato dei binari”. Ministro dei Trasporti: “Incidente estremamente strano”

Un incidente ferroviario in Spagna ha causato la morte di 39 persone e il ferimento di oltre cento, di cui trenta gravi. Le autorità ipotizzano un possibile problema tecnico, come un giunto saltato, mentre il ministro dei Trasporti ha definito l’accaduto “estremamente strano”. L’incidente si è verificato su una tratta rinnovata di recente, in modo inspiegabile e senza precedenti.

Spagna,treni deragliati:almeno 24 morti

Nella notte tra ieri e oggi, un incidente sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia ha causato il deragliamento di due treni ad Adamuz. Il bilancio provvisorio indica almeno 24 morti, aggravando così la gravità dell’accaduto. Le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e avviare le indagini sulle cause dell’incidente.

Treni deragliati in Spagna, "tra le ipotesi un giunto saltato dei binari". Ministro dei Trasporti: "Incidente estremamente strano" - Andalusia, il ministro: "I binari erano stati rinnovati di recente"