Spagnatreni deragliati | almeno 24 morti

Nella notte tra ieri e oggi, un incidente sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia ha causato il deragliamento di due treni ad Adamuz. Il bilancio provvisorio indica almeno 24 morti, aggravando così la gravità dell’accaduto. Le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e avviare le indagini sulle cause dell’incidente.

7.09 Si aggrava il tragico bilancio del deragliamento che ha coinvolto ieri sera due treni sulla linea di Alta velocità Madrid-Andalusia ad Adamuz. Sono almeno 24 le vittime, secondo quanto hanno informato i servizi di emergenza. Almeno 75 i feriti ricoverati, dei quali 15 gravi, stando al bilancio provvisorio fatto dal governatore dell'Andalusia, Moreno. Nell'incidente sono stati coinvolti un treno Iryo diretto da Malaga a Madrid e uno a lunga percorrenza da Madrid a Huelva.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Due treni deragliati in Spagna, almeno 5 morti e numerosi feriti

Il 18 gennaio 2026, nel sud della Spagna, si è verificato un grave incidente ferroviario tra due treni ad alta velocità ad Adamuz. L’incidente ha causato almeno cinque decessi e numerosi feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro, che ha avuto un impatto significativo sulla rete ferroviaria locale.

Due treni deragliati in Spagna, almeno 7 morti e 25 feriti

Due treni ad alta velocità sono entrati in collisione ad Adamuz, nel sud della Spagna, causando almeno sette decessi e venticinque feriti. L’incidente si è verificato il 18 gennaio 2026, in un’area dove i servizi ferroviari sono stati temporaneamente sospesi per le operazioni di soccorso e indagini. Si attendono aggiornamenti sulle cause dell’incidente e sulle condizioni dei feriti.

