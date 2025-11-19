Casini presenta alla Camera il suo ultimo libro | Al centro dell’Aula Dalla Prima Repubblica a oggi

ROMA – Giovedì 20 novembre, a partire dalle ore 17.30, nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolgerà la presentazione del libro “Al centro dell’Aula. Dalla Prima Repubblica a oggi. Dialogo con Paolo Pombeni”, di Pier Ferdinando Casini (foto), deputato di lungo corso ed ex presidente della Camera. Si prevede nell’occasione il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Intervengono, oltre all’autore e a Pombeni, anche Massimo Franco e Alessandra Sardoni. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Casini presenta alla Camera il suo ultimo libro: “Al centro dell’Aula. Dalla Prima Repubblica a oggi”

