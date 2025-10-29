Morte lutto e memoria Anime tra due mondi

di Federico Tommasini A Rimini torna Tra, festa delle anime tra due mondi, il festival che invita a parlare della morte come parte naturale della vita. Giunto alla terza edizione, andrà in scena sabato e domenica, con un programma ricco e multidisciplinare dedicato al tema della fine, del lutto e della memoria. Ideato e promosso da Amir, l’appuntamento vuole superare il tabù della morte, proponendola non come negazione ma come passaggio necessario e umano. "Il festival in questi anni è cresciuto tanto, connettendo arti e saperi — spiega Carlotta Frenquellucci, direttrice artistica —. Tutto questo si unisce alla fiducia e alla risposta di una comunità partecipe e pronta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morte, lutto e memoria. Anime tra due mondi

