Giuseppe Conte farisei e anime belle | la sinistra deflagra

"Vedo che alcune anime belle si meravigliano delle mie dichiarazioni di oggi. Mi sono limitato a fotografare con rammarico quella che è la disastrosa situazione attuale: ho sempre auspicato un protagonismo dell'Europa nel processo di pace e questo invece è clamorosamente mancato". Non molla di un centimetro, Giuseppe Conte.  Il presidente del Movimento 5 stelle replica sui social alle critiche rivoltegli per le sua presa di posizione sull' Ucraina. E il suo messaggio non è rivolto per una volta alla maggioranza, ma a chi tra le opposizioni, dal Partito democratico ad Alleanza Verdi Sinistra, fino ai "centristi" di Renzi e Calenda, lo hanno accusato di sostenere posizioni filo-putiniane e filo-trumpiane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

