"Vedo che alcune anime belle si meravigliano delle mie dichiarazioni di oggi. Mi sono limitato a fotografare con rammarico quella che è la disastrosa situazione attuale: ho sempre auspicato un protagonismo dell'Europa nel processo di pace e questo invece è clamorosamente mancato". Non molla di un centimetro, Giuseppe Conte. Il presidente del Movimento 5 stelle replica sui social alle critiche rivoltegli per le sua presa di posizione sull' Ucraina. E il suo messaggio non è rivolto per una volta alla maggioranza, ma a chi tra le opposizioni, dal Partito democratico ad Alleanza Verdi Sinistra, fino ai "centristi" di Renzi e Calenda, lo hanno accusato di sostenere posizioni filo-putiniane e filo-trumpiane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte, "farisei e anime belle": la sinistra deflagra

Le affermazioni di Giuseppe Conte, che vuole lasciare fare a Trump, sono inaccettabili e irresponsabili: non è vero che l'Europa ha puntato sulla vittoria, non si tratta di una scommessa sull'esito di una partita di calcio, ma di sostenere la resist

Le affermazioni di Giuseppe Conte, che vuole lasciare fare a Trump, sono inaccettabili e irresponsabili: non è vero che l'Europa ha puntato sulla vittoria, non si tratta di una scommessa sull'esito di una partita di calcio, ma di sostenere la resistenza di un paese