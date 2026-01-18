Anguillara la donna trovata morta e sotterrata nell' azienda del marito è Federica Torzullo

A Anguillara, è stato identificato il corpo rinvenuto sepolto nell'azienda di Claudio Carlomagno come quello di Federica Torzullo. I carabinieri hanno scoperto il cadavere all'interno della sede dell'attività e dei mezzi aziendali. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze del decesso e i motivi dell’occultamento del corpo.

Il corpo trovato stamattina dai carabinieri, sotterrato in un canneto alle spalle dell'azienda di Claudio Carlomagno, è stato estratto: dagli indumenti e altri oggetti che aveva addosso si presume si tratti Federica Torzullo, la quarantunenne scomparsa l'8 gennaio scorso. Il riconoscimento formale verrà fatto all'obitorio del Verano dove il cadavere sarà ora portato dalla mortuaria. La donna di 41 anni è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma, dall'8 gennaio., La mortuaria ha da poco lasciato l'azienda di Claudio Carlomagno con il corpo trovato stamattina ai carabinieri che verrà portato all'istituto di medicina legale della Sapienza di Roma per l'autopsia e il riconoscimento formale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

#Anguillara Claudio Agostino Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa l'8 gennaio, è in caserma dalle 12 di questa mattina. Arrivato da poco in auto il suo avvocato. Ancora in corso il recupero del cadavere trovato in un terreno dell'azi x.com