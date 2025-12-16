Domani, mercoledì 17 dicembre alle 17:30, presso l’Hub della Creatività e della Comunicazione ad Arbostella, si terrà un incontro pubblico per presentare la misura Cultura Cresce, istituita dal MiC con un finanziamento di oltre 151 milioni di euro destinato alle imprese culturali e creative.

Cultura Imprese: all'hub Arbostella si presenta la nuova misura, stanziati complessivamente oltre 151 milioni - Cultura Cresce è rivolto alle nuove imprese, al consolidamento delle imprese della filiera culturale e creativa operanti da almeno 5 anni e al terzo settore ... salernotoday.it