Udito a Bari primo impianto cocleare smart bambino di 11 anni

A Bari, un bambino di 11 anni è il primo in città ad aver ricevuto un impianto cocleare smart. Questa tecnologia consente di migliorare l’udito in vari contesti, dalla scuola al tempo libero. Sentire chiaramente permette ai bambini di partecipare attivamente alla vita quotidiana, favorendo inclusione e autonomia. Un passo importante verso un futuro più accessibile per i giovani con problemi uditivi.

A scuola, ma anche al parco, in palestra, al cinema: sentire bene fa la differenza nella vita quotidiana. Ancor più quando si tratta di un bambino. Ebbene, da Bari ci arriva una buona notizia in tema di sanità e innovazione. Al Policlinico del capoluogo pugliese è stato impiantato per la prima volta, dall’équipe di Nicola Quaranta, un impianto cocleare “smart” di ultima generazione: una tecnologia innovativa destinata a migliorare la gestione clinica e l’assistenza ai pazienti con grave deficit uditivo. A riceverlo per primo “un bambino di 11 anni già portatore di un impianto monolaterale. Grazie al nuovo dispositivo Nexa – assicura Quaranta, direttore dell’Unità operativa di Otorinolaringoiatria – potrà recuperare l’udito stereofonico e una migliore discriminazione vocale, soprattutto in ambienti complessi come la scuola, dove la presenza di rumore di fondo rende più difficile comprendere le parole e seguire le lezioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

