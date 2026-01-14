Via Cappuccini al via i lavori per migliorare la qualità della rete idrica

A Brindisi, i lavori in corso in via Cappuccini dall’Acquedotto Pugliese sono finalizzati al miglioramento della rete idrica. L’intervento, volto ad aumentare l’efficienza e la qualità del servizio, rappresenta un passo importante per garantire una fornitura più affidabile ai cittadini. La manutenzione e l’aggiornamento delle infrastrutture sono fondamentali per assicurare un approvvigionamento idrico sostenibile e di qualità.

BRINDISI - La Città di Brindisi mira a migliorare la qualità della rete idrica e l’intervento avviato dall’Acquedotto Pugliese in via Cappuccini va proprio in questa direzione.I lavori hanno avuto inizio oggi, 14 gennaio 2026, e sono finalizzati all’eliminazione delle perdite idriche, nonché alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Viabilità, lavori per l’efficientamento della rete idrica: un tratto di viale Sardegna sarà chiuso al traffico Leggi anche: Asfaltature e rete idrica. Ecco i lavori della settimana La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Via Cappuccini, al via i lavori sulle condotte: possibili modifiche a traffico e sosta; Sostituzione condotte via Cappuccini: monitoraggio zona per partenza cantiere; FERROVIE: FERMATA ACIREALE CAPPUCCINI, VIA AI LAVORI; Comune di Brindisi, sostituzione delle condotte in via Cappuccini: lavori fino alla fine del 2026. Via Cappuccini, al via i lavori per migliorare la qualità della rete idrica - La prima parte di via Cappuccini interessata dagli interventi è quella compresa tra via Osanna e via Consolazione. brindisireport.it

Viale Marconi e via Cappuccini: viaggio dopo la rivoluzione - A distanza di diversi anni, siamo tornati in due luoghi simbolo della prima amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Ciriani: da un lato viale Marconi, trasformato in quello ... ilgazzettino.it

Sostituzione condotte via Cappuccini: monitoraggio zona per partenza cantiere - I lavori interesseranno, tra l’altro, via Pontinia per un totale di 350 metri lineari, da via Appia a via Cappuccini ... brindisireport.it

Comune di Brindisi, sostituzione delle condotte in via Cappuccini: lavori fino alla fine del 2026 facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.