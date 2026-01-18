Omicidio a scuola a La Spezia i compagni di Atif | Una volta disse voglio provare cosa si prova a uccidere
A La Spezia, un 18enne ha commesso un omicidio in una scuola, suscitando preoccupazione tra studenti e insegnanti. I compagni rivelano che il ragazzo aveva espresso il desiderio di scoprire cosa si prova a uccidere, mentre alcuni insegnanti sottolineano il suo amore per lo studio e la sua generosità, ma anche un lato oscuro. Un episodio che solleva domande sulla complessità della personalità e sui segnali premonitori.
Alcuni giovani rivelano fatti inquietanti sul conto del 18enne che ha ucciso in classe un compagno di scuola a La Spezia ma alcuni insegnanti raccontano: "Amava lo studio e sapeva essere generoso ma aveva l’abisso dentro”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
