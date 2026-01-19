Bovisio uccise il compagno con un fendente | Stella Boggio rischia l’ergastolo

Stella Boggio, 34 anni, è sotto processo per l’omicidio del suo compagno Marco Magagna, avvenuto a Bovisio Masciago il 6 gennaio 2025. L’interior designer è accusata di avergli inferto un colpo di coltello durante un litigio nella loro abitazione. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei conflitti domestici e le conseguenze di una lite estrema. Il processo prosegue, e il rischio di ergastolo rimane una possibilità.

Monza – È arrivata la resa dei conti con la giustizia per Stella Boggio, la 34enne interior designer in una catena di negozi di prodotti per l'arredo e madre di un bambino di 10 anni che la notte del 6 gennaio 2025 h a ucciso con un'unica coltellata al cuore il compagno 38enne Marco Magagna, impiegato di Arese, dopo l'ennesimo litigio nella mansarda a Bovisio Masciago dove vivevano. guzzi Bovisio Stella Boggio In aula. Mercoledì è infatti prevista la discussione del processo davanti alla Corte di Assise di Monza, dove la donna è imputata di omicidio volontario aggravato dalla relazione con la vittima.

