Tv | Medugno sentito in procura a Milano come testimone su caso Signorini

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato ascoltato in Procura a Milano nel quadro di un’indagine contro Alfonso Signorini. Il testimone ha fornito dichiarazioni relative alla denuncia presentata contro il conduttore, che è indagato per violenza sessuale ed estorsione. L’interrogatorio si inserisce nelle attività investigative in corso, nel rispetto delle procedure legali e della riservatezza dell’indagine.

Milano, 19 gen. (Adnkronos) - Antonio Medugno, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, viene sentito in Procura a Milano per rispondere alle domande sulla denuncia presentata contro il conduttore Alfonso Signorini, indagato per violenza sessuale ed estorsione. Il modello viene sentito come testimone dai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. Al centro della denuncia ci sarebbero presunte avances da parte di Signorini avvenute nella primavera del 2021. Contatti che sarebbero iniziati prima telefonicamente e poi di persona. Medugno avrebbe però subito chiarito la sua posizione, interrompendo i contatti con il giornalista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Caso Grande Fratello, Alfonso Signorini sentito in procura a Milano: «Da me nessuna violenza né estorsione»

Alfonso Signorini è stato ascoltato in procura a Milano, dove si è difeso dalle accuse di violenza sessuale ed estorsione avanzate dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno. Assistito dai propri legali, Signorini ha dichiarato di non aver commesso alcuna delle condotte contestate. L'inchiesta prosegue per chiarire la vicenda, che riguarda le accuse mosse nei suoi confronti.

Alfonso Signorini sentito in Procura dopo la denuncia di Medugno: “Nessuna violenza”

Alfonso Signorini è stato ascoltato in Procura a Milano in seguito alla denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Medugno ha accusato Signorini di violenza sessuale ed estorsione, ma quest’ultimo ha negato ogni addebito, affermando di non aver commesso alcuna violenza. La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità competenti.

Medugno sentito da pm su querela contro Signorini, 'abusi ed estorsione' - E' in corso in Procura a Milano la testimonianza, davanti ai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno, il quale, dopo aver rilasciato anche ... ansa.it