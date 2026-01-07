Caso Grande Fratello Alfonso Signorini sentito in procura a Milano | Da me nessuna violenza né estorsione

Alfonso Signorini è stato ascoltato in procura a Milano, dove si è difeso dalle accuse di violenza sessuale ed estorsione avanzate dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno. Assistito dai propri legali, Signorini ha dichiarato di non aver commesso alcuna delle condotte contestate. L'inchiesta prosegue per chiarire la vicenda, che riguarda le accuse mosse nei suoi confronti.

Alfonso Signorini è stato sentito, per circa tre ore, in procura a Milano. Assistito dai legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, il giornalista e conduttore tv si è difeso dalle accuse di «violenza sessuale» ed «estorsione», contenute nella denuncia presentata dall’ex concorrente del Grande Fratello vip Antonio Medugno. Le dichiarazioni spontanee. Signorini si è presentato di sua iniziativa davanti ai pubblici ministeri, impegnati a far luce sulle accuse diffuse da Fabrizio Corona attraverso il format Falsissimo, che parlano di un presunto « sistema » di favori sessuali – secondo la ricostruzione dell’ex agente fotografico – richiesti ad alcuni concorrenti del Grande Fratello o a chi aspirava a entrare nella celebre “casa”. 🔗 Leggi su Open.online

