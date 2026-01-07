Alfonso Signorini sentito in Procura dopo la denuncia di Medugno | Nessuna violenza

Alfonso Signorini è stato ascoltato in Procura a Milano in seguito alla denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Medugno ha accusato Signorini di violenza sessuale ed estorsione, ma quest’ultimo ha negato ogni addebito, affermando di non aver commesso alcuna violenza. La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità competenti.

