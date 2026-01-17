Susy Fuccillo in lutto per la morte del marito | Niente colma il vuoto Il tempo fermo al nostro ultimo abbraccio

Susy Fuccillo, nota per la sua partecipazione a Amici, ha condiviso sui social una toccante lettera dedicata al marito scomparso a dicembre a causa di un malore improvviso. In un messaggio sobrio e rispettoso, l’ex cantante esprime il dolore per la perdita, sottolineando come il vuoto lasciato sia incolmabile e il tempo si sia fermato all’ultimo abbraccio. Un gesto di affetto e memoria in un momento difficile.

