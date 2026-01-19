Turismo record di presenze ma il valore vola all’estero TT2 a caccia di startup traveltech italiane

Tra il 30 dicembre 2025 e il 7 gennaio 2026, le strutture ricettive italiane hanno registrato un tasso di saturazione del 47,8%, con un aumento di 2,6 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Un incremento che segnala un record di presenze, mentre il valore del turismo italiano continua a volare all’estero. TT2 si concentra ora sulle startup traveltech italiane, esplorando opportunità di innovazione nel settore.

Nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2025 e il 7 gennaio 2026, il tasso medio di saturazione delle strutture ricettive italiane si è attestato al 47,8%, registrando un incremento pari a 2,6 punti percentuali rispetto allo stesso intervallo dell’anno precedente. Un’Italia da primato, dunque, che stacca destinazioni quali Grecia, Spagna e Francia*. Una superpotenza turistica senza ombra di dubbio, ma solo per volumi, non per valore. Quando si guarda agli incassi, infatti, il confronto con i principali player europei resta penalizzante. Secondo i dati più recenti, a fronte di 234 milioni di notti di turisti internazionali, l’Italia registra incassi nettamente inferiori rispetto a Spagna e Francia.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Turismo, l’Italia vola: record di presenze e nasce la Venere di “Welcome to Meraviglia”

L’Italia si conferma meta preferita dai viaggiatori, registrando un anno da record nel turismo. Il ministro Daniela Santanchè ha evidenziato i risultati positivi durante la tradizionale conferenza di Natale, celebrando il successo del settore. Tra le novità, la nascita della Venere di “Welcome to Meraviglia” testimonia la creatività e l’attrattiva del nostro Paese, che continua a incantare e attirare visitatori da tutto il mondo.

Turismo, Santanchè: "Record di presenze in Italia, superata la Francia"

L’Italia si conferma come meta privilegiata nel panorama turistico internazionale. Con un numero crescente di visitatori, il nostro Paese supera la Francia, consolidando la propria posizione come destinazione preferita. La soddisfazione espressa da Daniela Santanchè riflette un trend positivo che valorizza il patrimonio culturale, paesaggistico e gastronomico italiano, attirando sempre più viaggiatori da tutto il mondo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Turismo, 2025 verso record di presenze straniere a 271 milioni (+6,7%) - Nel 2025 le presenze straniere in Italia dovrebbero aver raggiunto quota 271 milioni, il massimo mai registrato, con un incremento del 6,7% sull'anno precedente. msn.com