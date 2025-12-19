Turismo l’Italia vola | record di presenze e nasce la Venere di Welcome to Meraviglia

L’Italia si conferma meta preferita dai viaggiatori, registrando un anno da record nel turismo. Il ministro Daniela Santanchè ha evidenziato i risultati positivi durante la tradizionale conferenza di Natale, celebrando il successo del settore. Tra le novità, la nascita della Venere di “Welcome to Meraviglia” testimonia la creatività e l’attrattiva del nostro Paese, che continua a incantare e attirare visitatori da tutto il mondo.

A fine anno è tempo di bilanci e quello sul turismo in Italia è più che positivo. A celebrare il successo tricolore è stato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, durante la conferenza stampa di Natale che si è svolta ieri a Roma. E per promuovere la bellezza del nostro territorio, soprattutto quello meno visitato, ha presentato la guida di Welcome to Meraviglia: una Venere in carne e ossa che girerà il Belpaese. S empre più turisti scelgono l’Italia. Da gennaio a ottobre sono state registrate oltre 406 milioni di presenze sul nostro territorio. Si tratta di un numero destinato a crescere secondo le proiezioni dell’ufficio Statistica del ministero del Turismo: il 2025 si chiuderà con più di 479 milioni di presenze, registrando quindi un aumento del 3% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Panorama.it

