Moneyit premia le eccellenze dell' imprenditoria italiana

Milano, 29 nov.(Adnkronos) - Deep Tier, Ferrarelle, Olidata. Sono solo alcuni dei nomi svelati ieri al Radisson Blu Ghr Hotel di Roma come vincitori della prima edizione dei Money Awards 2025, il riconoscimento ideato da Money.it in collaborazione con Creditsafe per celebrare le eccellenze dell'imprenditoria italiana. Sul podio delle aziende che hanno registrato la maggiore crescita annua, la categoria Growth Money Awards ha premiato Deep Tier per l'Area Nord, Olidata per l'Area Centro e Lion Green per il Sud e le Isole. Luca Berti, country manager e Ceo di Creditsafe Italia, ha sottolineato come i dati siano lo strumento strategico per una crescita solida e sostenibile, mentre i valori aziendali guidano decisioni consapevoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Money.it premia le eccellenze dell'imprenditoria italiana