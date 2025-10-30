Napoli finto carabiniere truffa un pensionato di Modena | arrestato 21enne

La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato in flagranza di reato un 21enne, gravemente indiziato di una truffa aggravata ai danni di un pensionato residente in provincia di Modena. L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli quotidiani effettuati presso gli uffici postali, finalizzati alla prevenzione e repressione delle frodi. Napoli, finto carabiniere truffa un pensionato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, finto carabiniere truffa un pensionato di Modena: arrestato 21enne

