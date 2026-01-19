Trump rilancia su dazi e annessione della Groenlandia ma Nuuk corre ai ripari | Lavoriamo a missione Nato

Recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo a dazi e all’ipotesi di annettere la Groenlandia hanno suscitato preoccupazioni sulla sovranità dell’isola. In risposta, Nuuk ha annunciato di essere al lavoro su una missione NATO per rafforzare la propria sicurezza e autonomia. Questa dinamica evidenzia come le tensioni internazionali possano influenzare le questioni territoriali e geopolitiche della regione artica.

Le minacce di Donald Trump alla sovranità territoriale della Groenlandia si sono sono rivelate più efficaci di quanto finora immaginato. Oltre al crollo delle Borse europee, che hanno risentito dell'incertezza generata dall'annuncio di nuovi dazi a partire dal prossimo 1° febbraio, le parole del Tycoon hanno spinto i vari Paesi europei a riorganizzarsi al fine di proteggere l'isola dell'Artico. Alcuni Paesi membri dell'Ue hanno già inviato mini contingenti a Nuuk, al fine di rappresentare almeno un deterrente formale ad un attacco Usa. Ovviamente, i pochi soldati europei non potrebbero mai rispondere agli attacchi statunitensi, ma si presume che Trump possa evitare di attaccare un territorio in cui sono presenti truppe europee.

