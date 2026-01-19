Trump | Non mi avete dato il Nobel ora non devo pensare più solo alla pace La Danimarca è incapace di difendere la Groenlandia

In un’intervista recente, Donald Trump ha commentato con tono critico la sua mancata assegnazione del Nobel, affermando di poter ora dedicare meno attenzione alla pace. Ha inoltre criticato la Danimarca, sostenendo che non sarebbe in grado di proteggere adeguatamente la Groenlandia. Queste dichiarazioni hanno attirato l’attenzione sul tema delle relazioni internazionali e della difesa delle aree strategiche. L’articolo, pubblicato da Il Fatto Quotidiano, analizza le implicazioni di tali affermazioni

“Considerando che il vostro Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre in più, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla Pace, anche se sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e giusto per gli Stati Uniti d’America”. Lo scrive Donald Trump in una lettera al primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr Støre, rivelata da Sky News. “La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbero avere un ‘diritto di proprietà’? Non ci sono documenti scritti”, afferma il tycoon riferendosi alla Groenlandia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trump alla Norvegia: non mi avete dato il Nobel, non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace

L'ex presidente Donald Trump ha commentato la decisione della Norvegia di non assegnargli il Premio Nobel per la Pace, affermando che questa scelta lo ha portato a riconsiderare i propri obiettivi. Pur riconoscendo l'importanza della pace, ha dichiarato di voler ora concentrarsi anche su ciò che è considerato benefico per gli Stati Uniti, senza più sentirsi obbligato a privilegiare esclusivamente la diplomazia internazionale.

Groenlandia, Trump: “Non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace” – La diretta

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia hanno intensificato il dibattito tra Stati Uniti e Unione Europea. La questione riguarda le ambizioni degli Stati Uniti sull’isola, un territorio di grande importanza strategica e geopolitica. Questa situazione evidenzia le tensioni crescenti tra le due potenze e solleva interrogativi sulle future relazioni internazionali e sulle possibili implicazioni per la stabilità nella regione artica.

Groenlandia, Donald Trump accusa la Norvegia: «Non mi avete dato il Nobel, per questo non penso più alla pace». Poi fa un appello alla NATO - Donald Trump torna a citare il premio Nobel non ricevuto nelle discussioni che si sono create intorno al controllo della Groenlandia. msn.com