Trump alla Norvegia | non mi avete dato il Nobel non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace

L'ex presidente Donald Trump ha commentato la decisione della Norvegia di non assegnargli il Premio Nobel per la Pace, affermando che questa scelta lo ha portato a riconsiderare i propri obiettivi. Pur riconoscendo l'importanza della pace, ha dichiarato di voler ora concentrarsi anche su ciò che è considerato benefico per gli Stati Uniti, senza più sentirsi obbligato a privilegiare esclusivamente la diplomazia internazionale.

« Considerando che il vostro Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre in più, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla Pace, anche se sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e giusto per gli Stati Uniti d’America». Lo scrive Donald Trump in una lettera al primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr St›re, rivelata da Sky News. «La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbero avere un 'diritto di proprietà'? Non ci sono documenti scritti», afferma il tycoon riferendosi alla Groenlandia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

