Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia hanno intensificato il dibattito tra Stati Uniti e Unione Europea. La questione riguarda le ambizioni degli Stati Uniti sull’isola, un territorio di grande importanza strategica e geopolitica. Questa situazione evidenzia le tensioni crescenti tra le due potenze e solleva interrogativi sulle future relazioni internazionali e sulle possibili implicazioni per la stabilità nella regione artica.

Crescono le tensioni tra Unione europea e Stati Uniti in merito alla Groenlandia, isola artica del Regno di Danimarca su cui Donald Trump vuole mettere le mani. Il presidente Usa ha annunciato dazi del 10% nei confronti dei Paesi che hanno portato le proprie truppe in Groenlandia. Si tratta di Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Regno Unito, che hanno preso parte all’esercitazione danese “Arctic Endurance”. Bruxelles, intanto, si prepara a rispondere alle tariffe e alle minacce di Washington. Sul tavolo c’è la possibilità, invocata dal presidente francese Emmanuel Macron, di attivare lo strumento anticoercitivo dell’Ue. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Groenlandia, Trump: "Non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace" – La diretta

Trump alla Norvegia: non mi avete dato il Nobel, non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace

L'ex presidente Donald Trump ha commentato la decisione della Norvegia di non assegnargli il Premio Nobel per la Pace, affermando che questa scelta lo ha portato a riconsiderare i propri obiettivi. Pur riconoscendo l'importanza della pace, ha dichiarato di voler ora concentrarsi anche su ciò che è considerato benefico per gli Stati Uniti, senza più sentirsi obbligato a privilegiare esclusivamente la diplomazia internazionale.

La lettera di Trump al premier norvegese: “Senza il Nobel non mi sento obbligato a pensare alla pace”

Recentemente, è circolata una lettera attribuita a Donald Trump indirizzata al premier norvegese, in cui il ex presidente afferma di non sentirsi più obbligato a promuovere la pace, poiché non ha ricevuto il premio Nobel per la Pace. In questa comunicazione, Trump esprime interesse per la Groenlandia, sottolineando come, senza il riconoscimento internazionale, la priorità sia rivolta agli interessi degli Stati Uniti.

