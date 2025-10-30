È cominciato come iniziano sempre le grandi fratture: con parole dette a denti stretti e mezze ammissioni davanti ai microfoni. Nelle ultime settimane, dalle capitali e dalle redazioni americane è montato un coro che suona sempre più forte: Donald Trump sta stringendo il cerchio attorno a Nicolás Maduro. La retorica è quella nota – «narco-terrorismo», «barche dei trafficanti», «azioni di terra possibili» -, ma il sottotesto è diverso: il regime change in Venezuela non è più un’ipotesi accademica, è uno scenario operativo preparato pezzo dopo pezzo, in mare, in cielo e nell’ombra. Il pretesto della campagna anti-narco. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump, Maduro e il regime change in Venezuela tra petrolio e ipocrisia