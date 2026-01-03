Venezuela | Trump scopre le carte punta al petrolio e alla fine del regime Maduro e la moglie catturati nel sonno

Il Venezuela si trova al centro di una crescente tensione politica, con recenti sviluppi che indicano un possibile cambio di regime. L’ex presidente Trump ha rivelato le sue strategie, puntando sul controllo delle riserve petrolifere e sul recupero della stabilità. Nel frattempo, Maduro e la moglie sono stati trovati inattivi nella loro residenza, segnando un momento cruciale in una crisi che coinvolge attori internazionali e il futuro del paese.

Dormivano in quella che ritenevano fosse la loro “fortezza” a Caracas, Nicolas Maduro e la moglie Cilia. Nulla hanno potuto nulla di fronte all’irruzione condotta dagli uomini della micidiale divisione Delta Force e da quelli del 160mo Reggimento Aviazione, quei ‘Night Stalkers’ famosi per la missione ad Abbottabad che portò all’uccisione di Osama bin Laden. Fuori dal . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Venezuela: Trump scopre le carte, punta al petrolio e alla fine del regime. Maduro e la moglie catturati nel sonno Leggi anche: Trump, Maduro e il regime change in Venezuela tra petrolio e ipocrisia Leggi anche: Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: "Catturati Maduro e la moglie" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Venezuela: Trump scopre le carte, punta al petrolio e alla fine del regime. Maduro e la moglie catturati nel sonno - Nicolas Maduro in manette verso gli Usa, a bordo di una nave militare americana (foto dai social di Donald Trump) Dormivano in quella che ritenevano fosse ... firenzepost.it

Donald scopre le carte, punta al greggio e alla fine del regime - La lotta al traffico di droga come pretesto per mettere le mani sulle imponenti risorse petrolifere del Venezuela e porre fine al regime di Nicolas Maduro, inviando un segnale chiaro a tutta l'America ... ansa.it

Venezuela, esplosioni a Caracas e aerei in volo. Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie, sono fuori dal Paese». Colpito il Parlamento - Venezuela, forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. leggo.it

Dopo 10 ore, sono arrivate le prime parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull’attacco di Trump in Venezuela. Ed è una supercazzola senza precedenti, un centrifugato di servilismo e cerchiobottismo in cui Meloni riesce a dire tutto e il contrario - facebook.com facebook

Non proprio quel che diceva Trump ++ Vicepresidente del Venezuela agli Usa, 'rilasciate Maduro' ++ 'E' l'unico presidente di questo Paese x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.