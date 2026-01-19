Trump alla Norvegia | Non mi sento più obbligato a pensare solo alla pace

Donald Trump ha scritto al primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre, in una missiva resa pubblica da Sky News. L’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato il suo approccio alla pace e alle questioni geopolitiche, toccando anche il nodo Groenlandia. La lettera suscita interesse per le implicazioni diplomatiche e le possibili evoluzioni delle relazioni tra Stati Uniti e Norvegia.

La lettera a Oslo e il nodo Groenlandia. Donald Trump torna a far discutere con una lettera indirizzata al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, resa pubblica da Sky News. Nel testo, l'ex presidente degli Stati Uniti collega il mancato riconoscimento del Premio Nobel per la Pace a un cambio di priorità nella sua azione politica. Secondo Trump, la decisione di non assegnargli il Nobel, nonostante quello che definisce il suo ruolo nell'aver fermato diversi conflitti, lo libera dal dovere di concentrarsi esclusivamente sulla pace. Pur ribadendo che essa resterà un obiettivo centrale, afferma di sentirsi ora legittimato a mettere al primo posto ciò che ritiene giusto per gli Stati Uniti d'America.

Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno segnato un aumento delle tensioni con i leader europei, con riferimenti alle ambizioni in Groenlandia e un tono più assertivo. La sua posizione sembra riflettere un cambiamento nel suo approccio alla politica internazionale, suscitando attenzione e preoccupazione tra osservatori e alleati. Questa evoluzione si inserisce in un quadro di relazioni globali in continua trasformazione, caratterizzato da nuove sfide e dinamiche. Trump alla Norvegia: non mi avete dato il Nobel, non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace

L'ex presidente Donald Trump ha commentato la decisione della Norvegia di non assegnargli il Premio Nobel per la Pace, affermando che questa scelta lo ha portato a riconsiderare i propri obiettivi. Pur riconoscendo l'importanza della pace, ha dichiarato di voler ora concentrarsi anche su ciò che è considerato benefico per gli Stati Uniti, senza più sentirsi obbligato a privilegiare esclusivamente la diplomazia internazionale.

