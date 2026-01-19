Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno segnato un aumento delle tensioni con i leader europei, con riferimenti alle ambizioni in Groenlandia e un tono più assertivo. La sua posizione sembra riflettere un cambiamento nel suo approccio alla politica internazionale, suscitando attenzione e preoccupazione tra osservatori e alleati. Questa evoluzione si inserisce in un quadro di relazioni globali in continua trasformazione, caratterizzato da nuove sfide e dinamiche.

Nelle ultime ore Donald Trump ha inasprito lo scontro politico con i leader europei, con una mossa che oscilla tra un nuovo avvertimento sulle mire in Groenlandia e un delirio di onnipotenza. Il presidente americano ha scritto una lettera al premier norvegese Jonas Gahr Store, in cui dice: «Considerato che il tuo Paese ha deciso di non assegnarmi il premio Nobel per la pace per aver fermato 8 guerre più altre, non mi sento più obbligato a pensare esclusivamente alla pace». Fa nulla se il Nobel non lo assegna il governo ma un board indipendente con base a Oslo, per Trump il messaggio è un altro: «Anche se il pensiero della pace resterà sempre predominante, ora posso pensare a ciò che è giusto per gli Stati Uniti ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump alla Norvegia: «Non mi sento più obbligato a pensare alla pace»

Trump alla Norvegia: non mi avete dato il Nobel, non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace

L'ex presidente Donald Trump ha commentato la decisione della Norvegia di non assegnargli il Premio Nobel per la Pace, affermando che questa scelta lo ha portato a riconsiderare i propri obiettivi. Pur riconoscendo l'importanza della pace, ha dichiarato di voler ora concentrarsi anche su ciò che è considerato benefico per gli Stati Uniti, senza più sentirsi obbligato a privilegiare esclusivamente la diplomazia internazionale.

La lettera di Trump al premier norvegese: “Senza il Nobel non mi sento obbligato a pensare alla pace”

Recentemente, è circolata una lettera attribuita a Donald Trump indirizzata al premier norvegese, in cui il ex presidente afferma di non sentirsi più obbligato a promuovere la pace, poiché non ha ricevuto il premio Nobel per la Pace. In questa comunicazione, Trump esprime interesse per la Groenlandia, sottolineando come, senza il riconoscimento internazionale, la priorità sia rivolta agli interessi degli Stati Uniti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Groenlandia nel mirino, Trump alla Norvegia: «Non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace» - Lettera al premier norvegese: «La Danimarca non può proteggere la Groenlandia». unionesarda.it