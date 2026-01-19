Trump a Norvegia | pace non più un dovere

Durante la sua visita in Norvegia, Donald Trump ha dichiarato di non sentirsi più obbligato a promuovere la pace, in seguito alla decisione di non ricevere il Premio Nobel per la Pace. Secondo l'ex presidente, la priorità ora è agire nel miglior interesse degli Stati Uniti, anche se la pace rimane comunque una componente importante della sua agenda.

10.20 "Considerando che il vostro Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre in più, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla Pace, anche se sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e giusto per gli Stati Uniti". Così il presidente Trump scrive al premier norvegese Stoere, secondo SkyNews. "La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, perché mai dovrebbero avere un 'diritto di di proprietà'? Non ci sono documenti".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump alla Norvegia: non mi avete dato il Nobel, non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace

L'ex presidente Donald Trump ha commentato la decisione della Norvegia di non assegnargli il Premio Nobel per la Pace, affermando che questa scelta lo ha portato a riconsiderare i propri obiettivi. Pur riconoscendo l'importanza della pace, ha dichiarato di voler ora concentrarsi anche su ciò che è considerato benefico per gli Stati Uniti, senza più sentirsi obbligato a privilegiare esclusivamente la diplomazia internazionale.

Trump alla Norvegia: non sono obbligato a pensare solo alla pace

Il presidente Donald Trump ha scritto al leader norvegese, affermando che la mancata assegnazione del Premio Nobel per la Pace da parte del Comitato norvegese lo libera dall’obbligo di concentrarsi esclusivamente sulla pace. In una lettera, Trump sottolinea come questa decisione influisca sul suo approccio e sulle sue priorità politiche. La comunicazione evidenzia un punto di vista personale del presidente riguardo alle implicazioni della scelta del Nobel.

