Trump alla Norvegia | non sono obbligato a pensare solo alla pace

Il presidente Donald Trump ha scritto al leader norvegese, affermando che la mancata assegnazione del Premio Nobel per la Pace da parte del Comitato norvegese lo libera dall’obbligo di concentrarsi esclusivamente sulla pace. In una lettera, Trump sottolinea come questa decisione influisca sul suo approccio e sulle sue priorità politiche. La comunicazione evidenzia un punto di vista personale del presidente riguardo alle implicazioni della scelta del Nobel.

Il presidente americano Donald Trump ha nuovamente posto la Groenlandia al centro del dibattito geopolitico dopo aver inviato un messaggio al primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre, in cui insiste affinché gli USA abbiano il pieno controllo dell'isola. Nel messaggio, Trump critica duramente la decisione del Comitato norvegese per il Nobel di non assegnargli il Premio Nobel per la Pace, affermando che questo gesto lo libera dall'"obbligo di pensare solo alla pace". "Considerando che il vostro Paese ha deciso di non assegnarmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato altre otto guerre, non mi sento più obbligato a pensare esclusivamente alla pace, sebbene questa sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è bene e appropriato per gli Stati Uniti d'America.

