Truffe in aumento | la proposta di un Garante nazionale per la tutela dei cittadini

Il documento che pubblichiamo è stato presentato al presidente della Regione Campania. Autore: l’avvocato Riccardo Vizzino (responsabile nazionale di Civicrazia contro le truffe assicurative). Hanno collaborato il dott. Adriano Spagnuolo Vigorita e la dott.ssa Chiarolanza Flavia Cosa sta succedendo? Un’analisi impietosa nel settore dell’antifrode, condotta da giuristi esperti e avvocati specializzati, svela come il malcostume del raggiro sia recentemente mutato grazie allo sviluppo selvaggio della tecnologia. False assicurazioni, gioco d’azzardo, cybercrime: fenomeni preoccupanti, la cui avanzata sembra inarrestabile.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La Bulgaria adotta l'euro, la preoccupazione dei cittadini: "Ci sarà un aumento dei prezzi"

Dal 1° gennaio 2026, la Bulgaria adotterà ufficialmente l'euro, sostituendo il lev. Questa transizione ha suscitato alcune preoccupazioni tra i cittadini, che temono un possibile aumento dei prezzi. La decisione rappresenta un passo importante nell'integrazione del paese nell'Eurozona, con implicazioni economiche e sociali da monitorare attentamente.

