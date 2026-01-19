Truffe in aumento | la proposta di un Garante nazionale per la tutela dei cittadini
In un contesto di crescente rischio di truffe, si propone la creazione di un Garante nazionale per la tutela dei cittadini. Il documento, presentato al presidente della Regione Campania, è stato redatto dall’avvocato Riccardo Vizzino, responsabile di Civicrazia contro le truffe assicurative. Questa iniziativa mira a rafforzare la protezione dei cittadini e a promuovere una maggiore trasparenza nel settore.
Il documento che pubblichiamo è stato presentato al presidente della Regione Campania. Autore: l’avvocato Riccardo Vizzino (responsabile nazionale di Civicrazia contro le truffe assicurative). Hanno collaborato il dott. Adriano Spagnuolo Vigorita e la dott.ssa Chiarolanza Flavia Cosa sta succedendo? Un’analisi impietosa nel settore dell’antifrode, condotta da giuristi esperti e avvocati specializzati, svela come il malcostume del raggiro sia recentemente mutato grazie allo sviluppo selvaggio della tecnologia. False assicurazioni, gioco d’azzardo, cybercrime: fenomeni preoccupanti, la cui avanzata sembra inarrestabile.🔗 Leggi su Ildenaro.it
La Bulgaria adotta l'euro, la preoccupazione dei cittadini: "Ci sarà un aumento dei prezzi"
Dal 1° gennaio 2026, la Bulgaria adotterà ufficialmente l'euro, sostituendo il lev. Questa transizione ha suscitato alcune preoccupazioni tra i cittadini, che temono un possibile aumento dei prezzi. La decisione rappresenta un passo importante nell'integrazione del paese nell'Eurozona, con implicazioni economiche e sociali da monitorare attentamente.
Emergenze familiari e presunte perdite di denaro: in aumento le truffe online - Lo Sportello Truffe Online MDC FVG ha rilevato nell'ultimo periodo un numero crescente di truffe su WhatsApp, che sfruttano l’hackeraggio degli account per ingannare gli utenti: la richiesta di soldi ... triestecafe.it
