Nuove norme per sgomberi rapidi | la Lega punta a maggiore tutela dei cittadini

Un'estensione della legge per proteggere tutti gli immobili. ROMA, 2 novembre 2025. La Lega annuncia l'arrivo di un nuovo pacchetto di norme che proseguirà la linea del decreto sicurezza recentemente approvato, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei cittadini e delle forze dell'ordine. Sgomberi più rapidi e tutela della proprietà privata. Tra le misure previste, spicca il potenziamento della norma sugli sgomberi veloci, già introdotta e fortemente sostenuta dal partito. L'intento è quello di estendere la legge – oggi applicabile soltanto alle prime abitazioni occupate – a tutti gli immobili di proprietà dei cittadini.

