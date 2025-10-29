Casalnuovo di Napoli | truffa un’anziana spacciandosi per un finto carabiniere Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Truffa ai danni di un’anziana sventata dalla Polizia: in manette un giovane napoletano. Nel primo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne napoletano per truffa aggravata. In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in uno stabile a Casalnuovo di Napoli per la segnalazione di una truffa ai danni di un’anziana donna. Giunti prontamente sul posto, con il supporto di una volante del Commissariato di Afragola, gli agenti hanno notato sul balcone dello stabile un soggetto che, alla loro vista, si è disfatto di un borsello, prontamente recuperato dagli operatori, al cui interno sono stati rinvenuti numerosi monili in oro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

