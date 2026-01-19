Trovato morto in casa

Nella serata di ieri, 18 gennaio, è stato trovato senza vita nell’appartamento di Castel Campagnano, in via Cappella Giovanni Sagliocco, Giovanni Sagliocco, 44 anni, residente ad Amorosi. La procura ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle circostanze di quanto accaduto.

E' stato trovato privo di vita nella serata di ieri (18 gennaio) in un appartamento a Castel Campagnano in via Cappella Giovanni Sagliocco, 44enne residente ad Amorosi.Allertato i soccorsi, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri della compagnia.

A Varese, un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe avvenuto circa 48 ore prima, attribuibile a un malore. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Tragedia a San Benedetto, 33enne trovato morto in casa - I suoi famigliari non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno fatto scattare l’allarme e questa mattina è stata fatta la drammatica scoperta. veratv.it

TG - Trovato morto in casa - 11/11/2025

Verderio, neonato trovato morto nel letto: si sospetta soffocamento Il piccolo Bladen è stato trovato senza vita. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Sul corpo del piccolo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. #laprovinciaunicatv #tel - facebook.com facebook

Un uomo è stato trovato morto, probabilmente a causa del freddo, sotto un cavalcavia. E' il terzo senzatetto morto a Milano negli ultimi giorni. Come Sùnil, venuto dal Nepal e padre di due figli, morto nei magazzini del vecchio porto di Trieste dove viveva in con x.com

