Varese 57enne trovato morto in casa

A Varese, un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe avvenuto circa 48 ore prima, attribuibile a un malore. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.

