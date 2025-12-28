Firenze persona investita da treno nei pressi di Rifredi i soccorsi Ritardi per vari convogli

A Firenze, nei pressi di Rifredi, una persona è stata investita da un treno nel tardo pomeriggio di domenica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre i servizi ferroviari hanno registrato ritardi a causa dell’incidente. La situazione sta ancora evolvendo e ulteriori dettagli saranno comunicati appena disponibili.

Firenze, 28 dicembre 2025 – Una persona è stata investita da un treno nel tardo pomeriggio di domenica. Accade nei pressi della stazione di Rifredi. Da capire la dinamica dell’incidente. Subito la circolazione sul nodo fiorentino è stata bloccata. In particolare, lo scalo ferroviario ha visto diversi convogli arrivare e partire in ritardo. I rilievi dell’autorità giudiziaria. L’ autorità giudiziaria ha svolto una serie di rilievi e per questo appunto il traffico ha suito notevoli rallentamenti. Che hanno colpito in particolare l’alta velocità, Vengono segnalati un’ora di ritardo per due convogli in arrivo uno da Torino Porta Nuova e uno da Venezia, entrambi dell’Alta Velocità, rispettivamente di Italo e Trenitalia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, persona investita da treno nei pressi di Rifredi, i soccorsi. Ritardi per vari convogli Leggi anche: ?Persona investita sui binari a Firenze, treni fermi e cancellati da Milano a Salerno: ritardi fino a 90 minuti sull'Alta Velocità Leggi anche: Treno merci fermo nei pressi di una stazione di Milano per un guasto: ritardi a catena La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Persona investita sui binari, treni fermi per ore sulla Bologna-Ancona; Gregge di pecore investito sui binari: dieci treni cancellati tra Pisa e Firenze; Stop ai treni tra Rifredi e Campo di Marte, circolazione sospesa nel nodo di Firenze per i lavori al Ponte al Pino; Riapertura della linea Faenza-Firenze, Mingozzi: Una svolta per territori, imprese e porto di Ravenna. Treni bloccati sulla linea Roma-Firenze, cadavere sui binari a Chiusi: ritardi di oltre 2 ore e cancellazioni - Firenze e linea convenzionale bloccate questa mattina per il rinvenimento di una persona deceduta sui binari all'altezza di ... fanpage.it

