Treni deragliati in Spagna re Felipe VI | Sgomento e preoccupazione ritorneremo nel Paese al più presto

Il re Felipe VI ha espresso il suo sgomento e la preoccupazione per il tragico incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz in Spagna. In una dichiarazione ufficiale, il monarca ha sottolineato la volontà di tornare nel Paese al più presto per offrire supporto e vicinanza alle persone colpite. L’incidente ha suscitato grande attenzione e preoccupazione a livello nazionale, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di approfondire le cause.

“Vogliamo esprimere il nostro sgomento e la nostra preoccupazione per il terribile incidente avvenuto ad Adamuz “. Così il re Felipe VI di Spagna ai microfoni dei giornalisti, assieme alla moglie, la regina Letizia, e alle figlie. “Non appena avremo concluso qui, torneremo in Spagna, ovviamente, in modo da essere pronti e preparare anche una visita nella zona”, ha proseguito il re Felipe, che al momento si trova ad Atene per i funerali della principessa Irene, sorella della regina Sofia, morta giovedì a Madrid. “La priorità in questo momento è assistere, accompagnare, aiutare e soccorrere tutte le persone colpite da questo tragico incidente”, ha aggiunto la regina Letizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Treni deragliati in Spagna, il premier Sanchez: "Un giorno di dolore per tutto il Paese, arriveremo alla verità"

Il primo ministro Pedro Sanchez ha definito il deragliamento dei treni ad alta velocità tra Madrid e Andalusia un giorno di dolore per la Spagna. L’incidente, avvenuto sabato sera ad Adamuz, ha causato almeno 39 decessi e numerosi feriti. Sanchez ha promesso che si farà luce sulle cause dell’incidente per arrivare alla verità, sottolineando l’importanza di un’indagine approfondita in un momento difficile per il Paese.

Spagna,treni deragliati:almeno 24 morti

Nella notte tra ieri e oggi, un incidente sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia ha causato il deragliamento di due treni ad Adamuz. Il bilancio provvisorio indica almeno 24 morti, aggravando così la gravità dell’accaduto. Le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e avviare le indagini sulle cause dell’incidente.

Treni deragliati in Spagna, il video del binario “incriminato” dopo il disastro: gli esperti al lavoro - Renfe esclude l'errore umano: "Circostanze strane" ... ilfattoquotidiano.it