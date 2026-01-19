Treni deragliati in Spagna il premier Sanchez | Un giorno di dolore per tutto il Paese arriveremo alla verità

Il primo ministro Pedro Sanchez ha definito il deragliamento dei treni ad alta velocità tra Madrid e Andalusia un giorno di dolore per la Spagna. L’incidente, avvenuto sabato sera ad Adamuz, ha causato almeno 39 decessi e numerosi feriti. Sanchez ha promesso che si farà luce sulle cause dell’incidente per arrivare alla verità, sottolineando l’importanza di un’indagine approfondita in un momento difficile per il Paese.

È “un giorno di dolore per tutta la Spagna “. Lo ha detto il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, prendendo la parola ad Adamuz, dove sabato sera due treni della linea ad alta velocità Madrid-Andalusia sono deragliati, provocando almeno 39 morti e 152 feriti. “Se il nostro pensiero va a qualcuno è alle vittime e ai familiari, a cui vogliamo inviare il nostro pensiero, il nostro ricordo, la nostra solidarietà e tutto l’abbraccio della società spagnola in questo momento che è difficile descrivere a parole”, ha proseguito il premier spagnolo, augurando anche un rapido recupero ai feriti e dichiarando che saranno decretati tre giorni di lutto nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sul sito Amica.it, si ripercorrono gli eventi che hanno segnato un intenso weekend per la famiglia reale spagnola, tra la perdita della principessa Irene e la tragedia dei treni in Andalusia. Un periodo difficile, che ha coinvolto profondamente la royal family e richiama l’attenzione sulla fragilità e sulla vicinanza in momenti di dolore.

Spagna, Sánchez annuncia un abbonamento unico di 60 euro al mese per viaggiare in tutto il Paese

Il governo spagnolo di Sánchez introduce un abbonamento unico di 60 euro al mese per l'intera rete di autobus e treni, con un prezzo ridotto di 30 euro per i giovani. Questa iniziativa mira a rendere più accessibili i trasporti pubblici, riducendo i costi per i cittadini e incentivando l'uso di mezzi sostenibili in tutto il Paese.

