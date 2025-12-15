Spagna Sánchez annuncia un abbonamento unico di 60 euro al mese per viaggiare in tutto il Paese
Il governo spagnolo di Sánchez introduce un abbonamento unico di 60 euro al mese per l'intera rete di autobus e treni, con un prezzo ridotto di 30 euro per i giovani. Questa iniziativa mira a rendere più accessibili i trasporti pubblici, riducendo i costi per i cittadini e incentivando l'uso di mezzi sostenibili in tutto il Paese.
