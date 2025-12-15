Spagna Sánchez annuncia un abbonamento unico di 60 euro al mese per viaggiare in tutto il Paese

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo spagnolo di Sánchez introduce un abbonamento unico di 60 euro al mese per l'intera rete di autobus e treni, con un prezzo ridotto di 30 euro per i giovani. Questa iniziativa mira a rendere più accessibili i trasporti pubblici, riducendo i costi per i cittadini e incentivando l'uso di mezzi sostenibili in tutto il Paese.

Immagine generica

Il governo Sánchez lancia un abbonamento nazionale da 60 euro per autobus e treni, 30 per i giovani. La misura punta a ridurre i costi di viaggio e rilanciare il trasporto pubblico. Fanpage.it

spagna s225nchez annuncia abbonamentoSpagna, Sánchez annuncia un abbonamento unico di 60 euro al mese per viaggiare in tutto il Paese - Il governo Sánchez lancia un abbonamento nazionale da 60 euro per autobus e treni, 30 per i giovani. fanpage.it