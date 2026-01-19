Trapani affronta una penalizzazione di sette punti, con il rischio di ulteriori sanzioni che potrebbero portare all'esclusione il 22. Giovedì il club di Antonini, già penalizzato di 15 punti quest’anno, e il Siracusa, che potrebbe perdere altri sei punti, si presenteranno davanti al Tribunale federale nazionale per inadempimenti relativi alle scadenze del 16 dicembre.

Si entra nella settimana che può essere decisiva per il destino del Trapani e che – in ogni caso – vedrà cambiare la classifica del girone C, visto che l’udienza al Tfn di giovedì 22 gennaio riguarda pure il Siracusa (che rischia solo una penalizzazione di 6 punti). Ma la situazione più complessa è quella del club di Valerio Antonini, proprietario fortemente contestato ieri dalla tifoseria organizzata, mentre la squadra di Aronica sul campo faceva ampiamente il suo dovere a ranghi ridotti, battendo il Sorrento con un netto 4-0. Partiamo da un nuovo elemento sul tavolo: il Tribunale federale ha pubblicato in mattinata le motivazioni dei 7 punti di penalizzazione per le violazioni amministrative alla scadenza del 16 ottobre, sanzione che si è andata ad aggiungere al -8 di inizio stagione (per un totale di -15) legato alla vicenda dei crediti di imposta rivelatisi inesistenti (bocciati tutti i ricorsi, fino al più recente al Consiglio di Stato). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trapani, ecco le motivazioni del -7. Ma il 22 potrebbe arrivare l'esclusione

