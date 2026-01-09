calciomercato inter la ricerca del quinto a destra continua nonostante il no di cancelo ecco chi potrebbe arrivare

Il calciomercato dell'Inter prosegue con l'obiettivo di rafforzare la corsia destra, nonostante il rifiuto di Cancelo. La società valuta diverse opzioni per trovare il profilo giusto che possa integrarsi nel progetto tecnico e garantire continuità alla squadra. La ricerca del quinto difensore destro rimane una priorità, con attenzione rivolta ai possibili acquisti e alle trattative in corso.

Inter News 24 Calciomercato Inter: dopo il no di Cancelo continua la ricerca del quinto a destra. Ecco chi potrebbe arrivare a Milano in inverno. Secondo Pasquale Guarro, il calciomercato dell’ Inter non è ancora concluso, nonostante sia saltato il trasferimento di João Cancelo. La dirigenza nerazzurra, infatti, continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo e, in particolare, per trovare un quinto a destra. La ricerca sembra concentrarsi principalmente su profili esteri, con qualche idea che emerge soprattutto fuori dall’Italia. La situazione del mercato in casa Inter. Nonostante il rifiuto di Cancelo e la conferma che non ci saranno nuovi acquisti imminenti, l’Inter sta continuando la sua ricerca. 🔗 Leggi su Internews24.com

