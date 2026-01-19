Tottenham-Borussia Dortmund Champions League 20-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Tottenham e Borussia Dortmund, in programma il 20 gennaio 2026 alle ore 21:00, si inserisce nella settima giornata della fase a gironi della Champions League. Entrambe le squadre sono a quota 11 punti in classifica e si contendono un importante risultato per avanzare nel torneo. Di seguito, le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per questa sfida.

Appaiate entrambe a quota 11 punti in classifica Tottenham e Borussia Dortmund si affrontano in questa settima giornata della fase a girone di Champions League. Gli Spurs neppure sotto Franck sono riusciti ad emergere dall’anonimato di centroclassifica: per ora la squadra è 14esima in campionato ormai staccata da tutto. Rimane quindi anche per quest’anno solo l’Europa, ma difficilmente si può pensare ad un percorso . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Tottenham-Borussia Dortmund (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Tottenham-Borussia Dortmund (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Tottenham e Borussia Dortmund, in programma il 20 gennaio 2026 alle ore 21:00, si inserisce nella settima giornata della fase a girone di Champions League. Tottenham-Borussia Dortmund (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Tottenham e Borussia Dortmund, in programma il 20 gennaio 2026 alle 21:00, si presenta come un importante scontro nella fase a gironi della Champions League. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Settima giornata di Champions League: probabili formazioni e ultime dalle squadre; Kovac vuole un Dortmund al massimo per aumentare le chance di entrare tra le prime otto; Frank si aspettava di guidare gli Spurs contro il Dortmund; Il calendario e gli orari di Champions League. Pronostici Champions League, una combo per Tottenham-Borussia DortmundInsieme alla sfida del Parken Stadium si gioca anche Tottenham-Borussia Dortmund che, proprio come Copenhagen e Napoli, sono appaiate in classifica ma più su, a quota 11 punti. Ecco il pronostico di ... tuttosport.com Diretta Tottenham Dortmund/ Streaming video tv: squadre a pari punti! (Champions League, 20 gennaio 2026)Diretta Tottenham Dortmund, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Londra per il settimo turno della Champions League, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Per #Stankovic sono arrivati sondaggi da parte di Arsenal, Tottenham, Newcastle, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen GDS x.com I primi sondaggi per Aleksandar Stankovic sono arrivati da Arsenal, Tottenham e Newcastle in Premier e da Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen in Germania. L'Inter deve decidere se attivare la recompra e tenerlo o attivare la recompra e rivenderl - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.